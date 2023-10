Con un tasso alcolemico superiore di 5 volte il limite consentito, un 35enne cagliaritano è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

L’impiegato, incensurato, è incappato nei controlli allestiti dai carabinieri del Radiomobile intorno alle 4.30 in via Lungo Saline. Era al volante di una Jeep Avenger intestata alla società per cui lavora.

Sottoposto all’esame con l’etilometro, ha evidenziato un tasso pari a 2,28 grammi per litro alla prima prova e 2,64 alla seconda.

La patente gli è stata immediatamente ritirata e l'uomo è tornato a casa col passaggio di un amico. La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata