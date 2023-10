Tutto pronto a Cagliari per la 16esima edizione del Premio Andrea Parodi, uno dei più importanti contest europei dedicati all’universo della World Music. Le finali sono in programma dal 12 al 14 ottobre al Teatro Massimo.

In corsa per il riconoscimento ci sono 8 artisti, tutti con proposte stilistiche variegate e originali. Si tratta di: Andrea Andrillo (Sardegna), Curamunì (Sicilia), Guido Maria Grillo (Campania), Looping Greis (Madrid), Osso sacro (Campania), Ra Di Spina (Campania), Hiram Salsano (Campania), Trillanti (Lazio). Il Premio – realizzato dall'omonima Fondazione con la direzione artistica di Elena Ledda – è nato per omaggiare il musicista sardo Andrea Parodi, celebre prima con i Tazenda e poi nell’ambito della world music. Scomparso nel 2006, il suo lavoro è ancora oggetto di grande attenzione e affetto.

I finalisti sono stati selezionati da una commissione artistica tra circa 250 iscritti, quasi metà dei quali stranieri (a testimoniare il rilievo artistico del riconoscimento). Di assoluto livello il parterre degli ospiti, a partire da Paolo Angeli, chitarrista e compositore osannato dalla critica e dal pubblico, che riceverà il Premio Albo d’oro. Ma ci saranno anche una colonna della musica popolare italiana come Fausta Vetere (con Umberto Maisto), un cantautore eclettico e fantasioso come Peppe Voltarelli e il giovanissimo virtuoso di organetto Giacomo Vardeu. Ed inoltre gli Ual-la!, il duo catalano vincitore della scorsa edizione.

Gli artisti, per le finali, si esibiranno dal vivo davanti a una schiera di giurati composta da autorevoli addetti ai lavori, tra cui i giornalisti Paola Pilia e Giacomo Serreli. Media partner dell’evento anche Radiolina e Sardegna 1. Per il vincitore assoluto una borsa di studio di € 2.500 e la possibilità di esibirsi in alcuni festival partner del Parodi nel 2024, come l’European Jazz Expo (Sardegna) e Folkest (Friuli), oltre che nello stesso Premio Andrea Parodi. Il vincitore del Premio della Critica potrà invece realizzare un videoclip professionale di un brano, prodotto dalla Fondazione Andrea Parodi. Per alcuni dei finalisti del Premio ci sarà inoltre la possibilità di essere invitati da alcuni dei festival partner (come Mare e Miniere, Premio Bianca d’Aponte, Premio Città di Loano per la musica tradizionale italiana, Mo'l'estate Spirit Festival, Musiconnect-italy). Le serate, che inizieranno alle 20.30, sono a ingresso gratuito. È richiesta però la prenotazione al Boxoffice Sardegna (070 657428 - info@boxofficesardegna.it ).

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata