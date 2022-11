Poco prima delle 9 la prima jacaranda ha perso la sua fronda. Potatura pesante per alleggerire i rami fragili ed evitare il crollo in caso di maltempo e venti forti.

I tecnici della società Santa Maria, vincitrice della gara d’appalto indetta dal Comune per il censimento e la messa in sicurezza del patrimonio verde di Cagliari, hanno cominciato da viale Buoncammino, nel tratto tra porta Cristina e piazzetta Pilia, i lavori programmati in queste settimane e che prevedono anche l’abbattimento degli alberi ad alto rischio.

In mattinata oltre alla potatura saranno anche abbattute alcune jacarande e altre saranno messe in sicurezza.

Ieri nel viale si è svolta una manifestazione di protesta e i sui tronchi delle piante sono stati affissi i volantini con il testo tratto dal Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi.

