Il 24 luglio al Poetto non sarà solo un momento di condivisione e apprendimento, ma anche un passo concreto verso la costruzione di una comunità più attenta e responsabile dal punto di vista alimentare e ambientale.

Lo stabilimento Marlin, dalle 9 alle 12, ospiterà una giornata dedicata alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare e alla promozione di una corretta alimentazione. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Il Sorriso, le ACLI Provinciali di Cagliari, il progetto Eat Sardegna e Blue Sardinia Asd, offrirà ai partecipanti un’occasione unica per imparare e riflettere su tematiche di grande importanza sociale e ambientale.

Uno degli aspetti salienti della giornata sarà la presenza di una nutrizionista, che fornirà consigli pratici e personalizzati sulla corretta alimentazione. La sua partecipazione rappresenta un'opportunità preziosa per approfondire le proprie conoscenze su come mantenere una dieta equilibrata, ridurre gli sprechi e adottare abitudini alimentari sostenibili.

Durante la mattinata, verrà offerta una merenda di frutta fresca a tutti i partecipanti. Questo gesto simbolico non solo sottolinea l'importanza del consumo di cibi sani e naturali, ma anche la necessità di valorizzare e non sprecare le risorse alimentari. La scelta del Poetto come location non è casuale: la spiaggia, oltre a essere un luogo di ritrovo estivo per eccellenza, diventa il contesto ideale per un’iniziativa che unisce educazione, sostenibilità e benessere. L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere un vasto pubblico, dai bambini agli adulti, sensibilizzando l'intera comunità sull'importanza di un’alimentazione consapevole e sostenibile.

