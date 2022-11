Liceo Pacinotti chiuso per una settimana per colpa dei topi. L’ordinanza porta la firma del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e arriva su richiesta della dirigente Valentina Savona: in via Liguria, sede centrale, stop alle lezioni da domani fino al 14 novembre compreso.

Nel provvedimento che annuncia la derattizzazione si legge che “la ditta incaricata ProService spa ha comunicato che l’intervento inizierà l’8 alle ore 08.30 per concludersi il 15. Il sito dovrà osservare un periodo di interdizione di transito e stazionamento di persone per tutto il periodo del trattamento”.

Sul sito dell’istituto si legge invece che “il personale di segreteria svolgerà, ove previsto dai singoli contratti, le attività in smartworking secondo le modalità concordate. Il resto del personale verificherà con regolarità la posta, effettuando tutte le procedure con carattere di indifferibilità che non comportino attività in presenza”.

