Le urla hanno attirato l'attenzione di chi si trovava martedì notte in piazza Yenne a Cagliari. E quando dalle parole un uomo è passato ai fatti, spintonando la compagna, chi era seduto nei tavolini dei locali si è alzato per difendere la donna.

Un intervento non gradito dal 47enne: probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha cercato di allontanare chi si stava intromettendo tra lui e la fidanzata. A quel punto è scoppiata la scazzottata e il 47enne ha avuto la peggio. Una scena avvenuta sotto gli occhi di tanti testimoni e c'è chi ha chiamato le forze dell'ordine.

Sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia che hanno caricato il 47enne, ferito e particolarmente agitato, in auto per portarlo in caserma. Qui avrebbe cercato di colpire i militari che alla fine lo hanno arrestato per resistenza. Avendo delle ferite al volto, e una probabile frattura al setto nasale, l'uomo è stato accompagnato in ospedale: è piantonato in attesa della convalida del fermo.

