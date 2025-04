È morta stamattina, a 99 anni, Rosa Rizzuto: nel 1965, arrivata da poco a Cagliari dalla Tunisia assieme al marito Pino, fondò un locale in via Cimarosa diventato in poco tempo storico. Quello dei Panini Africani. Un locale, tuttora aperto sotto nuova gestione, che fin dagli anni Sessanta ha attirato un’intera generazione di cagliaritani e non solo, pronti a gustare la novità e ad assistere a un’altra caratteristica unica, ossia il marito Pino che fra un panino e l’altro suonava la tromba.

La signora Rosa, ricordata con affetto dai tantissimi clienti che hanno popolato il locale, dopo la morte del marito Giuseppe “Pino” Pluchino (avvenuta nel 1998) aveva poi ceduto l’attività nel 2002. Senza però staccarsene del tutto: aveva tramandato ai nuovi proprietari (con l’attività che va avanti a oggi, con la stessa base del 1965) la ricetta del panino. E della sua salsa speciale.

Negli anni in cui era dietro il bancone del locale, all’inizio nato come Relais Bar, era la signora Rosa a dedicarsi ai panini. Scaldati al punto giusto, con sottaceti, patate o tonno fra gli ingredienti. Con i clienti parlava spesso della sua vita da giovane in Tunisia (viveva a Tunisi, nata da genitori siciliani come il marito, e fu costretta a lasciare il Nord Africa negli anni Sessanta), ed era sempre molto cordiale e disponibile. Con il suo ricordo che è rimasto negli anni per chiunque sia entrato nel locale di via Cimarosa e abbia ordinato i celebri panini africani.

