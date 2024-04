«Buongiorno, vorremmo la carta annuale che pubblicizzate sui social». In questi giorni nella sede del Ctm, in viale Trieste, si stanno presentando numerose persone che hanno trovato su facebook un’offerta apparentemente irripetibile: una carta annuale al prezzo di 2,35 euro per un numero illimitato di viaggi su tutte le linee.

La foto postata sul social mostra una Ctm card e, sullo sfondo, dei veri bus. Ma è una truffa molto ben congegnata alla quale in tanti sarebbero già cascati cliccando sul link che si trova su una pagina realizzata ad hoc che si chiama “La carta annuale regalo per i trasporti” e seguendo la procedura guidata che conduce l’ignaro cittadino a versare il denaro. I soldi, naturalmente, non vanno al Ctm ma direttamente ai truffatori.

L’azienda ha già sporto denuncia alla polizia postale, ha segnalato la pagina a Meta, la società proprietaria del social network più diffuso tra i boomer, ed ha diffuso la notizia della truffa anche sulla propria pagina facebook.

«Attenzione, notizia falsa», è scritto. «Non esiste nessuna carta Ctm che al costo di 2,35 euro permetta di fare viaggi illimitati. È una fake news. Tutte le informazioni e le notizie ufficiali si trovano solo su www.ctmcagliari.it e sulla pagina facebook ufficiale del Ctm».

