Il Tennis club e il nuovo palazzetto dello sport del parcheggio Cuore, a Sant’Elia, sono a rischio.

I cantieri devono aprire entro il 31 agosto, altrimenti potrebbero non arrivare i fondi (quasi 45 milioni) del Pnrr. E Massimo Zedda, è stato chiaro: «Impossibile aprire il cantiere entro quella data».

Nei giorni scorsi in Comune è arrivata una lettera che contiene l’ultimatum e ha allarmato il primo cittadino: mittente la presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport. Nella missiva si evidenzia che c’è «un ritardo nell’avvio ed esecuzione dei lavori che potrebbe mettere a rischio il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Pnrr». L’intervento verrà di conseguenza segnalato alla struttura di missione Pnrr e all'ispettorato generale per il Pnrr. Quindi i nuovi tempi prescritti: avvio del cantiere entro il 31 agosto, altri adempimenti entro l’1 dicembre. Altrimenti «verranno avviate le opportune interlocuzioni con la Struttura di Missione Pnrr, l'Ispettorato generale per il Pnrr e la Commissione Europea anche al fine di valutare l'avvio delle procedure volte al definanziamento dell'intervento».

Zedda oggi ha convocato una conferenza stampa, sottolineando che la priorità è «salvare le opere» ma ammettendo al tempo stesso che «è chiaramente impossibile aprire il cantiere entro il 31 agosto».

«Se ci troviamo a questo punto chiaramente c’è stato qualche problema con il rispetto dei tempi», dichiara il sindaco puntando il dito contro le precedenti Giunte, comunale e regionale. «Qui ogni giorno rischiamo di perdere milioni di finanziamenti». Ora inizia una corsa contro il tempo e una serrata trattativa con il governo: «Con l’assessore allo sport Giuseppe Macciotta abbiamo già parlato con il ministro Abodi per cercare di trovare una soluzione».

In ballo ci sono 45 milioni circa: 40 per il palazzetto atteso da 15 anni, un impianto da 6mila posti per basket, volley, tennistavolo, tennis e altre discipline, e 4,8 per il Tennis club.

