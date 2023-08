A 40 anni non ha preso la patente, ma si mette comunque alla guida.

E non era neanche la prima volta, quella di ieri, quando l’uomo è stato fermato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. in via Cadello, alle 2.45 di notte.

I militari lo hanno sottoposto a controllo mentre era alla guida di una Fiat 600. L’uomo era sprovvisto di patente, mai conseguita, e a questo si aggiunge l’aggravante della recidiva nell’ultimo biennio.

Il 40enne, un disoccupato già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/L)

