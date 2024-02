Viale Buoncammino a Cagliari è stata chiusa al traffico per la caduta di un albero.

L’episodio è avvenuto in serata, disagi per i cittadini e per gli utenti dei mezzi pubblici: le linee 8, 10 e 20 della Ctm sono state deviate.

La 8 direzione Monserrato, fa sapere l’azienda, arriva fino all’ospedale civile e riscende da via Santa Margherita, Largo Carlo Felice, via Roma, Merello e Is Maglias.

La linea 20 da viale Merello – Is Mirrionis fa inversione alla rotonda e risale in via Is Mirrionis, Merello, Is Maglias.

La linea 10 direzione Sant’Ignazio da viale San Vincenzo invece sale in viale Buoncammino, via Giussani e viale Sant’Ignazio.

