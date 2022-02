Incidente stradale sul Lungomare Poetto.

Coinvolte tre auto, tra cui una che si è completamente ribaltata, all'altezza dello stabilimento balneare Ottagono.

Sul posto una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando che ha delimitato l'area e provveduto alla messa in sicurezza delle macchine e della strada per una grossa perdita di benzina.

Quattro gli occupanti dei veicoli: una donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso dai sanitari inviati dal Servizio Territoriale di Emergenza del 118.

Per la dinamica ancora da accertare e i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Locale di Cagliari.

