Ci sarà una squadra pensata e costruita per il trasporto in ambulanza, con una formazione specifica e un abbigliamento ad hoc. Il Brotzu di Cagliari cambia strada, dopo le segnalazioni ricevute dal sindacato Nursing Up dello scorso mese.

In particolare, la struttura e i suoi reparti avrebbero risentito degli allontanamenti del personale, necessari per accompagnare i pazienti in ambulanza, peraltro senza avere la formazione adatta per utilizzare le barelle. Con il nuovo accordo, ci saranno addetti con ruoli distinti, in grado di effettuare il trasporto in sicurezza, senza il rischio continuo di infortuni sul lavoro.

Chi trasferirà i pazienti in altre strutture extraospedaliere, inoltre, avrà un vestiario adeguato. Un traguardo atteso da tempo da Nursing Up e accolto con soddisfazione: «Ora seguiremo attivamente l’applicazione di quanto accordato».

