Il bosco di via Roma si farà. Lo assicura l’autore del progetto Stefano Boeri: «Il progetto sta andando avanti nei tempi, nei modi e con i materiali previsti fin dall’inizio. I lavori verranno completati entro maggio del 2025». Il cantiere che deve trasformare in un embrione verde la via principale della città è ancora un embrione, che non smette di generare polemiche. Lo scorso luglio il sindaco Massimo Zedda aveva bocciato e ridimensionato il progetto.

Ma nulla è cambiato e nulla cambierà, spiega Boeri interivstato alla Strambata su Radiolina: «Il cantiere sta andando avanti con lo stesso numero di piante e senza nessun ridimensionamento della aree verdi»

«Nessuna polemica»

L’idea alla base è semplice, quindi rivoluzionaria. Portare gli alberi, la natura «al posto di una pista aeroportuale di asfalto arroventata e piena di lamiere d’auto», cioè via Roma, dice Boeri. «Cagliari si misura con temi su cui si stanno misurando tutte le città, quelli dell’ombreggiamento, di una maggiore pedonalizzazione, cioè vivere di più lo spazio pubblico, aumentando gli spazi per la socialità. Sono sicuro che una volta che sarà realizzata questa passeggiata, i vantaggi saranno evidenti per tutti. Comprendo i fastidi legati a un cantiere, ma in via Roma si tratta di tempi normali per una città. Capisco anche le preoccupazioni dei commercianti, ma sono certo che alla fine ne avranno un vantaggio. Sono felice che il progetto vada avanti».

Niente trincea

Terminati i lavori in via Roma, non ci sarà la fase 2 del progetto del waterfront, cioè quella trincea, la soluzione ipotizzata per consentire alla piazza alberata sul mare di prendere forma fino a lambire le banchine del porto, sistemando il traffico delle auto. «Non era un nostro progetto», spiega Boeri, «noi abbiamo lavorato solo su via Roma e piazza Matteotti, ormai quasi finita, poi si era pensato, ma erano ipotesi, a una seconda fase che allungava il verde e l'ombra. La fase 1 è indipendente dalla 2 e può vivere bene anche senza. Tempo qualche mese», conclude, «muoversi in via Roma sarà bellissimo».

