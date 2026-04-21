Una serie di mastelli vuoti e ordinati con estrema precisione. Per qualcuno si tratta di «uno spettacolo di ordine e precisione». A pensarla così è l’ex consigliere comunale Pd Fabrizio Marcello, oggi nello staff dell’assessorato regionale all’Ambiente, che sui social ha pubblicato la foto scattata in via Ariosto: «È impossibile non restare colpiti. In un periodo in cui si discute spesso di decoro urbano, queste immagini ci mostrano il lato migliore di chi lavora per la nostra comunità».

La fila dei mastelli in via Ariosto

«​Non è solo spazzatura – scrive -: questo è rispetto. Rispetto per il marciapiede, per i pedoni, per i residenti e per l'immagine stessa di Cagliari. Vedere i mastelli riposizionati con tale cura millimetrica rivela una professionalità fuori dal comune e un senso del dovere che merita di essere celebrato».

Marcello conclude: «​Oltre a un premio da parte dell'azienda, questo operatore meriterebbe un encomio ufficiale da parte del Comune di Cagliari. È attraverso l'esempio di lavoratori così scrupolosi che si costruisce una città più civile e vivibile».

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