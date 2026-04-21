Bidoni dei rifiuti in fila millimetrica. L’elogio al netturbino: «Gesto d’amore per la città, meriterebbe un premio»La foto scattata dall’ex consigliere comunale Fabrizio Marcello
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una serie di mastelli vuoti e ordinati con estrema precisione. Per qualcuno si tratta di «uno spettacolo di ordine e precisione». A pensarla così è l’ex consigliere comunale Pd Fabrizio Marcello, oggi nello staff dell’assessorato regionale all’Ambiente, che sui social ha pubblicato la foto scattata in via Ariosto: «È impossibile non restare colpiti. In un periodo in cui si discute spesso di decoro urbano, queste immagini ci mostrano il lato migliore di chi lavora per la nostra comunità».
«Non è solo spazzatura – scrive -: questo è rispetto. Rispetto per il marciapiede, per i pedoni, per i residenti e per l'immagine stessa di Cagliari. Vedere i mastelli riposizionati con tale cura millimetrica rivela una professionalità fuori dal comune e un senso del dovere che merita di essere celebrato».
Marcello conclude: «Oltre a un premio da parte dell'azienda, questo operatore meriterebbe un encomio ufficiale da parte del Comune di Cagliari. È attraverso l'esempio di lavoratori così scrupolosi che si costruisce una città più civile e vivibile».