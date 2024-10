Arriva anche in Sardegna “Responsibility in Education”, il programma di educazione al consumo moderato e responsabile di alcolici.

L’iniziativa, promossa da Fondazione Birra Moretti per formare gli studenti delle classi 5^ delle scuole alberghiere, vede nell’Isola l’adesione dell’Istituto “Domenico Alberto Azuni” di Cagliari.

In vista dell’anno scolastico 2024-25, a settembre è stata realizzata la formazione dei docenti che insegneranno ai futuri professionisti del “fuori casa” l’importanza del consumo responsabile di bevande alcoliche.

Dall’avvio, nel 2022, ad oggi, il progetto ha coinvolto oltre 4.000 studenti da 31 Istituti superiori in Lombardia, Puglia, Lazio e Sicilia ed ottenuto supporto istituzionale, tramite patrocini e presenze istituzionali nei momenti formativi.

Ideato e promosso da Fondazione Birra Moretti, “Responsibility in Education” è realizzato in partnership con ASPI (Associazione Sommellerie Professionale Italiana), NoidiSala e FUTURELY, la piattaforma digitale di orientamento con oltre 20mila studenti all’attivo che ha l’obiettivo di guidare i ragazzi nelle scelte scolastiche e universitarie con il supporto di esperti.

Per Paolo Merlin, Direttore della Fondazione Birra Moretti: «Sin dall’avvio del progetto nel 2022, il nostro obiettivo è stato educare al consumo responsabile le nuove generazioni di professionisti dell’Ho.Re.Ca, futuri ambasciatori dell’educazione alimentare. I numeri raggiunti dal programma in questi anni scolastici, accompagnati dal crescente interesse da parte degli istituti e dei docenti, segnano un importante traguardo e ci confermano che siamo sulla strada giusta, crediamo infatti che l’educazione sia uno strumento importante e potente. Fin dall’inizio portiamo avanti questo percorso con partner autorevoli quali ASPI e Noi di Sala, che ci aiutano a dialogare con i ragazzi con un linguaggio “peer to peer”, da pari a pari».

«Siamo convinti che investire in un'educazione di qualità e orientata a pratiche sostenibili sia cruciale per il successo degli studenti nel mondo del lavoro e non solo», le parole di Jessica Cappai, Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore "Domenico Alberto Azuni”. «Avere l’opportunità di essere il primo istituto sardo ad aderire al programma di Fondazione Birra Moretti ci rende molto fieri e rappresenta una grande occasione per i nostri ragazzi. Con Responsibility in Education, gli studenti faranno un ulteriore passo in avanti nella loro formazione non solo come professionisti del settore, ma anche come cittadini consapevoli e responsabili».

