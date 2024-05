Dopo le recenti sentenze del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali, la stagione estiva inizia con l'incertezza sul futuro, per gli stabilimenti balneari del Poetto di Cagliari.

Samuele Nonnis ha già iniziato la stagione nel suo stabilimento Sam Beach al Capolinea e auspica che presto arrivino garanzie dal Governo.

Tina Abis presidente della cooperativa Golfo degli Angeli, che dispone di 7 postazioni sul lungomare del Poetto, spiega: «In Sardegna una legge regionale del febbraio scorso, al momento, consente una proroga per tutto il 2024 e per questo motivo abbiamo già iniziato con molti turisti e i nostri clienti affezionati. E’ chiaro che l’incertezza sul nostro futuro non ci lascia tranquilli, ma quest’estate lavoreremo per offrire come sempre i migliori servizi in spiaggia».

C'è anche chi trova positive le ultime decisioni del Consiglio di Stato, Angelo Cerina, amministratore unico dello stabilimento il Lido: «La settima sezione, ha stabilito dei principi chiari che prevedono un risarcimento per i concessionari che vengono penalizzati. Noi dello stabilimento il Lido, non siamo coinvolti nell'assegnazione delle future concessioni, ma siamo solidali con tutti gli imprenditori che hanno investito. Auspichiamo che il Governo risolva la questione delle concessioni, è sarà di sicuro dopo le elezioni Europee».

