Non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi obbligatorie, evadendo il fisco per quasi un milione di euro. Nei guai, per un’operazione della Guardia di Finanza di Cagliari, è finito il noto avvocato cagliaritano Roberto Pala.

Nel mirino delle Fiamme gialle i periodi d’imposta dal 2017 al 2019. Dalle indagini sono emersi elementi secondo cui il professionista avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’IVA e di versare le imposte. L’ipotesi è quella di “omessa dichiarazione”.

Dalle indagini finanziarie risulterebbero sottratti al fisco circa 900 mila euro e un’Iva non dichiarata di circa 200mila euro. I militari, su disposizione del Gip, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro per equivalente su beni per un valore di circa 570.000 euro.

(Unioneonline)

