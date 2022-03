I manifestanti sono divisi tra chi reputa sufficiente lo sconto di 25 centesimi al litro del prezzo dei carburanti deciso dal Governo e chi invece vuole mantenere il presidio di protesta, ma di fatto al porto di via Roma a Cagliari le merci stamattina sono regolarmente caricate e scaricate. Giusto qualche tensione al Porto canale, dove alcuni autotrasportatori al sesto giorno di protesta hanno bloccato i varchi di ingresso, ma subito la polizia ha intimato di liberarli e in qualche minuto la situazione si è risolta.

La protesta dell’autotrasporto sardo non è finita, ma difficilmente proseguirà con i presidi davanti agli ingressi: non si dovrebbe più bivaccare al porto di Cagliari, molti autotrasportatori non ci sono più. Restano quelli dubbiosi e alcuni decisi a proseguire comunque la protesta per chiedere sconti maggiori, ma quello di 25 centesimi al litro assicurato dal decreto firmato ieri notte dal Governo ha decisamente rasserenato gli animi.

Davanti al porto cittadino di Cagliari hanno sfilato i furgoni degli ambulanti, per solidarietà con gli autotrasportatori nella battaglia contro il caro carburanti, ma ormai c’è aria di smobilitazione sotto la pioggia. Intanto tutti i mezzi di trasporto merci passano indisturbati attraverso i varchi degli scali del capoluogo.

© Riproduzione riservata