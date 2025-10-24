Incidente e traffico nel caos a Pirri.

Una utilitaria si è ribaltata in via Riva Villasanta, proprio di fronte alla sede della Municipalità: il conducente è stato trasferito in ospedale in codice giallo mentre il veicolo è rimasto su un fianco, in mezzo alla carreggiata.

Nonostante si tratti di un’arteria fondamentale per Pirri, la via è molto stretta e la presenza del mezzo incidentato ha bloccato ogni possibilità di passaggio.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale, che hanno avuto un gran daffare per cercare di riportare la circolazione alla normalità: il senso di marcia in via Riva Villasanta è stato invertito e tutti gli automobilisti rimasti imbottigliati sono stati fatti tornare indietro fino a via Cillocco.

Intanto i vigili del fuoco, arrivati contromano da piazza Italia, hanno provveduto alla liberazione della strada.

«Come ha fatto?», è la domanda che tanti si fanno. Stando a una prima ricostruzione l’utilitaria avrebbe sbattuto sulla ruota posteriore destra di un veicolo in sosta – a sua volta finito contro un altro – perdendo aderenza. Ma le certezze si avranno solo al termine dei rilievi.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata