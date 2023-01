Ogni giorno a Cagliari nel 2022 sono state rimosse 25 auto in divieto di sosta: il carro attrezzi ha lavorato 8.820 volte. Ma pur essendo tutti violazioni del codice della strada, ci sono comportamenti più o meno deprecabili. I peggiori? Quelli di chi aveva lasciato il veicolo sugli stalli riservati ai disabili: ne sono stati beccati ben 407.

Un ottavo delle rimozioni (1050) è avvenuto per occupazione degli spazi destinati al carico e scarico. Segue, nella classifica, il numero di veicoli ritirati per mancato rispetto delle ordinanze legate a lavori stradali: i cartelli piazzati entro le 48 ore precedenti hanno “condannato" 1043 automobilisti ad andare a recuperare il veicolo nell’autorimessa di viale Monastir. In terza posizione ci sono coloro che avevano lasciato l’auto sul marciapiede: 865 i sanzionati con rimozione. La sosta davanti a un passo carraio è costata cara a 865 automobilisti.

Quelli puniti per aver lasciato “un attimino” l’auto in doppia fila sono stati invece appena 73: per molti è arrivato solo il verbale, per moltissimi nemmeno quello.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata