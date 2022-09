Terribile incidente stradale questa sera in viale Regina Elena a Cagliari.

A farne le spese un motociclista di 59 anni, che è finito al Brotzu in gravi condizioni, con assegnato un codice rosso.

L’uomo, di Tortolì, mentre viaggiava in sella a uno scooter si è scontrato con un’automobile. Ancora da accertare le cause.

Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per prestare soccorso: sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118, che in ambulanza hanno portato il ferito in ospedale (ha riportato un trauma cranico), e gli agenti della Polizia municipale per i rilievi.

La scorsa notte un pedone di 45 anni investito sulle strisce in via Is Mirrionis è finito sempre al Brotzu in gravi condizioni.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata