Sfila per le vie di Cagliari il Comitato per il “No” al 4 novembre come festa nazionale delle Forze armate. Tante le bandiere pro Palestina che sventolano in piazza Giovanni XXIII. «Il 4 novembre non può e non deve diventare una festa delle forze armate», dicono i manifestanti mentre posizionano striscioni e cartelli: «Di nuovo complici del genocidio» e «Il massacro parte da qui, blocchiamo le esercitazioni», recitano quelli firmati da A Foras.

In piazza tante associazioni: Cagliari SocialForum, Sardegna Palestina, Usb Sardegna, Cobas scuola Cagliari, A Foras, Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, Potere al Popolo Sardegna, Pci Sardegna, Fronte della gioventù comunista Sardegna, Madri contro la repressione contro l'operazione Lince, Comitato di solidarietà con la Palestina Sardegna, Rifondazione comunista, Collettivo comunista (marxista leninista) Nuoro e Movimento non violento sardo.

