Questa volta è arrivato intorno all’una il (quasi) quotidiano incidente che blocca l’Asse mediano, a Cagliari.

La viabilità si è paralizzata in direzione Poetto a causa di un tamponamento avvenuto a poca distanza dallo svincolo per viale Marconi.

La colonna di auto è arrivato ben oltre il cavalcavia sulla rotatoria di via Cadello: gli automobilisti che hanno provato a imboccare strade alternative si sono trovati imbottigliati.

Al momento non si conoscono le condizioni dei coinvolti, ma le conseguenze non sarebbero gravi.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata