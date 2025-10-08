Asse mediano, l’incidente del giorno intorno alle 13: traffico bloccatoLunga colonna di auto in direzione Poetto per un “sinistro” all’altezza dello svincolo per viale Marconi
Questa volta è arrivato intorno all’una il (quasi) quotidiano incidente che blocca l’Asse mediano, a Cagliari.
La viabilità si è paralizzata in direzione Poetto a causa di un tamponamento avvenuto a poca distanza dallo svincolo per viale Marconi.
La colonna di auto è arrivato ben oltre il cavalcavia sulla rotatoria di via Cadello: gli automobilisti che hanno provato a imboccare strade alternative si sono trovati imbottigliati.
Al momento non si conoscono le condizioni dei coinvolti, ma le conseguenze non sarebbero gravi.
(Unioneonline/E.Fr.)