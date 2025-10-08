Questa volta è arrivato intorno all’una il (quasi) quotidiano incidente che blocca l’Asse mediano, a Cagliari. 

La viabilità si è paralizzata  in direzione Poetto a causa di un tamponamento  avvenuto a poca distanza dallo svincolo per viale Marconi. 

La colonna di auto è  arrivato ben oltre il cavalcavia sulla rotatoria di via Cadello: gli automobilisti che hanno provato a imboccare strade alternative si sono trovati imbottigliati. 

Al momento non si conoscono le condizioni dei coinvolti, ma le conseguenze non sarebbero gravi. 

(Unioneonline/E.Fr.)

