«Questi gesti vigliacchi ed incivili non fanno bene a nessuno, oltre a danneggiare gli spazi minano la rappresentanza e la partecipazione democratica, valori che ognuno deve assolutamente difendere». Così in una nota il segretario regionale del Pd Piero Comandini e il presidente del partito Giuseppe Meloni dopo l’assalto nella sede storica dei dem in via Emilia a Cagliari.

«Le Indagini sulla matrice dell’episodio sono in corso e faranno chiarezza - proseguono -, tutte le stanze sono state prese d’assalto, porte scardinate e per terra i vetri frantumati, dubitiamo che chi è entrato sia venuto qui per rubare».

Infine: «Questa è la sede storica ed il cuore pulsante del partito, ora l’obiettivo, appena finite le indagini della digos, è rimettere in ordine e ripartire. Non abbiamo paura di quanto accaduto ma è sicuramente un gesto vile tutto da leggere».

© Riproduzione riservata