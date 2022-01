Problemi con Abbanoa per un’anziana parente. E così un pensionato cagliaritano di 70 anni, Enrico Bernardi, ha occupato la scalinata centrale del Comune. Motivo? "Per dei disguidi con i documenti - spiega Bernardi - con le allacciano l'acqua. Per fortuna la stanno aiutando i vicini con delle taniche. Ma non può andare avanti così".

L'abitazione dell'anziana si trova a Pirri. Bernardi ha anche deciso di iniziare uno sciopero della fame e della sete sino a quando il problema non sarà risolto: "Purtroppo sembra questo l'unico modo per farsi sentire".

Il pensionato già in passato è stato protagonista di gesti eclatanti in Municipio per richiamare l'attenzione sulla stabilizzazione dei precari.

Trattative in corso per capire come risolvere il problema.

