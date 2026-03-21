È Anna Maria Corriga la nuova direttrice sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. Dopo la conferma di Gianluca Calabrò come direttore amministrativo, il direttore generale, Vincenzo Serra, ha così completato la squadra di vertice.

«Un passaggio strategico», spiega Serra, «che consente di rafforzare il percorso di crescita, innovazione e consolidamento dell'intera struttura. Con la nomina della nuova direttrice sanitaria completiamo una squadra di direzione solida e coesa, pronta ad affrontare le sfide future con visione e responsabilità».

Un passaggio, sottolinea il direttore generale, «che segna non solo continuità, ma anche una rinnovata spinta verso l'innovazione e l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca». Serra ringrazia «davvero sentitamente i due direttori sanitari professor Gabriele Finco e professor Massimo Fantini, che si sono avvicendati nell'ultimo anno: il loro impegno, il coraggio nelle scelte e la instancabile dedizione dimostrata hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per tutta l'Azienda». Alla nuova direttrice sanitaria, conclude Serra, «vanno i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà interpretare al meglio questo ruolo, guidando con competenza ed equilibrio le attività sanitarie e contribuendo al continuo miglioramento dell'Azienda».

Anna Maria Corriga, 65 anni, vanta una notevole esperienza nel campo dell'organizzazione dei servizi ospedalieri maturata presso le direzioni sanitarie di diversi Presidi Ospedalieri cittadini. Dopo un’esperienza di ricerca scientifica presso il Karolinska Institute di Stoccolma, si è specializza in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Organizzazione dei servizi ospedalieri. La sua carriera è iniziata all’Arnas Brotzu in direzione sanitaria per poi continuare la sua esperienza nell'ASL 8 all'ospedale Binaghi. Poi il ritorno al Brotzu e ancora un trasferimento al Businco in direzione medica. Dal 2019 ricopre, all’Arnas Brotzu, l'incarico di Responsabile della SSD Controllo attività Sanitarie e Qualità dei Flussi di Produzione. Per alcuni anni ha insegnato "Management Sanitario" nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari.

(Unioneonline)

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