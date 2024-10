È arrivato il momento del commiato dalla sua famiglia e dai suoi amici per Andrea Capone, dopo gli accertamenti medico legali sulla sua morte improvvisa a Cagliari.

La salma dell'ex giocatore del Cagliari è stata restituita ai suoi cari e oggi pomeriggio è in programma il funerale. Si svolgerà alle 15 nella parrocchia del Santissimo Crocifisso, a Genneruxi, in via Zagabria.

Per l’ultimo saluto si ritroveranno i familiari, gli amici dell'ex giocatore e sicuramente diversi tifosi che seguivano il Cagliari quando Capone era nella rosa della squadra rossoblù.

Proseguono nel frattempo le indagini della Squadra Mobile della Questura che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'ex calciatore. Cruciale è stato l'esame delle telecamere a circuito chiuso dell'albergo che, a quanto pare, avrebbero escluso che ci fossero altre persone quando l'ex calciatore è deceduto.

Nonostante si indaghi con l'ipotesi di omissione di soccorso contro ignoti, pare al momento escluso che l'ex calciatore di Serie A si sia sentito male e che gli amici l'abbiano abbandonato al suo destino. Potrebbe essere dunque stata una tragica fatalità.

Ieri mattina, il pm Cocco ha deciso di nominare la docente universitaria Emanuela Locci, esperta in genetica e tossicologia forense, così da accertare se Capone possa aver assunto qualche sostanza che abbia portato al problema cardiaco evidenziato dall’autopsia.

