Allarme bomba in serata a Cagliari, in piazza Michelangelo: dal cofano di un'auto parcheggiata spuntano dei cavi elettrici collegati a un fornelletto a gas sistemato nell'abitacolo. Ma gli agenti della Polizia e i vigili del fuoco arrivati in tutta fretta nella zona scoprono che è un sistema, molto pericoloso, usato dal proprietario della vettura per riscaldare la sua vettura.

L'episodio è avvenuto verso le 18 di oggi. Alcune persone hanno dato l'allarme notando i fili elettrici fuoriuscire dal cofano di un'auto e raggiungere l'abitacolo. Vedendo inoltre un fornelletto con una piccola bombola a gas, si è temuto il peggio. La zona è stata chiusa al traffico dai poliziotti della Squadra volante per consentire ai vigili del fuoco di intervenire.

Alla fine i cavi sono stati scollegati. Intanto, è stato rintracciato il proprietario della vettura, un anziano. È stato lui, anche un po' infastidito dal clamore, a spiegare a cosa servisse quel sistema: non funzionando più il riscaldamento del veicolo, ha collegato la batteria dell'auto al fornelletto a gas con accensione elettrica. Così quando metteva in moto, azionava anche il fornelletto per riscaldare l'abitacolo.

Per fortuna non è accaduto niente di grave perché il sistema, come emerso dagli accertamenti dei vigili del fuoco, avrebbe potuto avere conseguenze pericolose soprattutto per il proprietario dell'auto, una volta accesa. Ora si dovrà valutare se ci siano gli estremi per una denuncia.

