«Riapriremo l’Anfiteatro Romano. Lo restituiremo alla fruizione di cittadini e turisti per farlo rivivere anche attraverso gli spettacoli»: questa la promessa della candidata sindaco per il centrodestra a Cagliari, Alessandra Zedda, che ha parlato questa mattina davanti all’ingresso del monumento in viale Sant’Ignazio. Accanto a lei c’erano l’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Cagliari, Gianni Campus, e Rossella Atzori, storica dell’arte.

«Lo diciamo apertamente», ha puntato il dito Zedda (Alessandra), «Massimo Zedda ha chiuso l’Anfiteatro, lasciando al degrado e all’incuria uno dei pezzi più significativi della nostra storia, e si è poi nascosto dietro l’alibi di una riqualificazione mai completata in otto anni di governo comunale. Oggi scarica le responsabilità e le colpe di questo disastro su altre gestioni amministrative».

Alessandra Zedda in conferenza stampa all'Anfiteatro

Il cantiere di restauro si è chiuso dopo la pandemia. Si riparte, secondo il programma del centrodestra, dal progetto preliminare di riqualificazione, approvato dalla precedente amministrazione, con l’avallo della Soprintendenza. «È necessario accelerare l’affidamento per la progettazione esecutiva. Le risorse messe in campo sono pari a tre milioni di euro destinati, tra le altre cose, alla messa in sicurezza del sito e alla razionalizzazione degli accessi (con due nuovi ingressi, uno dall’Orto Botanico e l’altro dalla facoltà di Giurisprudenza)», ha aggiunto Zedda, «con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l’ingresso ai disabili».

L’obiettivo è riaprire alle visite culturali, già attive ma poco promosse, ma anche agli eventi: «L’Anfiteatro per Cagliari ha rappresentato una delle vetrine artistiche più importanti. Qui iniziavano le notti estive, il richiamo del grande pubblico, la grande musica dal vivo, un indotto che oggi in città è stato spento e che noi vogliamo riaccendere», ha ribadito Alessandra Zedda. La nuova platea seguirà il profilo della parte mancante dell’Anfiteatro e ne restituirà la suggestione visiva. Tra gli interventi previsti, la riqualificazione del centro servizi e l’apertura del giardino “romano”, che collegherà l’Orto Botanico all’Anfiteatro.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata