Al Brotzu via alla terapia genica avanzata contro la talassemia: addio trasfusioni?La tecnica utilizza cellule staminali del paziente opportunamente modificate per permettere all’organismo di produrre un’emoglobina funzionante
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Al via al Brotzu una nuova terapia genica avanzata destinata ai pazienti affetti da beta-talassemia: l’obiettivo è eliminare le trasfusioni.
La terapia, recentemente riconosciuta a livello comunitario e nazionale, utilizza cellule staminali del paziente opportunamente modificate per permettere all’organismo di produrre un’emoglobina funzionante, riducendo o potenzialmente eliminando, appunto, il ricorso alle trasfusioni continuative.
Si tratta di una procedura altamente specialistica che richiede centri dotati di competenze multidisciplinari, unità di terapia intensiva, sistemi accreditati per la raccolta e la processazione delle cellule e personale con specifica formazione nel trapianto ematopoietico.
Maggiori dettagli saranno forniti martedì mattina, durante un incontro con la stampa al quale parteciperà anche la presidente della Regione, Alessandra Todde, insieme ai vertici aziendali e ai responsabili clinici coinvolti nel percorso di terapia genica.
(Unioneonline)