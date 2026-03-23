Aiuole e asfalto da rifare: cambia la viabilità a Pirri, nella zona di Is Bingias. Da martedì 24 marzo scattano le modifiche al traffico nel territorio della Municipalità, per consentire i lavori di riqualificazione.

L’ordinanza dirigenziale n. 760/2026 dispone la chiusura temporanea al traffico veicolare di via dei Partigiani e via Marzabotto, nel tratto compreso tra via Dei Partigiani e il civico 1 (escluso).

Garantito il passaggio ai mezzi di emergenza – ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizia – e ai veicoli al servizio di persone con disabilità, con limite di velocità fissato a 30 chilometri orari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata