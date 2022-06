Il 25enne responsabile dell'aggressione con la roncola in via Seruci è stato catturato dalla Polizia: il giovane è stato rintracciato in un'abitazione proprio nella stessa via del quartiere di Is Mirrionis dagli investigatori della Squadra Mobile.

Erik Masala ha minacciato di far saltare in aria tutto con una bombola del gas e quando gli agenti sono entrati ha liberato due grossi cani. Alla fine i poliziotti sono riusciti a fermarlo.

Nella casa, sembra occupata abusivamente, c'era anche una ragazza. Il 25enne è stato portato negli uffici della questura.

LA RICOSTRUZIONE – La fuga è dunque durata un giorno e mezzo. Sabato notte il 25enne, come ricostruito dagli inquirenti, avrebbe aggredito con una roncola (o con un machete) Maurizio Castangia, 26 anni, colpendolo a un braccio. Il ferito, ricoverato d'urgenza al Brotzu, è stato sottoposto a un delicato intervento e i medici sono riusciti a salvargli l'arto. Castangia è ricoverato con una prognosi di trenta giorni nel reparto di Ortopedia.

LE INDAGINI – I militari della compagnia di Cagliari si sono messi al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto sabato notte e quale sia il movente. Sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno assistito alle fasi dell’aggressione ed è stato sentito anche il giovane ferito, prima che entrasse nella sala operatoria per il delicato intervento chirurgico. Le informazioni raccolte hanno permesso ai militari di farsi un’idea ben precisa del presunto responsabile fuggito subito dopo, pare a bordo di un’auto. Stamattina sono stati gli investigatori della Mobile a rintracciare Masala e a effettuare il blitz e il suo arresto.

Tra le persone interrogate dai carabinieri subito dopo il fatto anche una giovane che sabato notte si trovava in via Seruci con Castangia, oristanese da un po’ di tempo domiciliato a Cagliari. La ragazza ha riferito che Castangia e l’aggressore si conoscevano per aver avuto qualche screzio in passato. Il giovane dopo una discussione si è allontanato per ritornare con qualcosa in mano. “Pensavamo fosse un tubo. È accaduto tutto in pochi istanti: si è avvicinato e ha sferrato un colpo con una roncola, forse un machete. Ho tenuto il braccio di Maury premuto al resto del corpo fino all’arrivo dei soccorritori. Ha perso molto sangue”, ha spiegato la ragazza ancora sotto choc.

