Lutto nel mondo del giornalismo sardo per la scomparsa prematura di Carlotta Dessì, la giovane giornalista cagliaritana volto di Sky e Mediaset. Inviata per trasmissioni come Pomeriggio 5 e Fuori dal coro, aveva 35 anni. La morte a seguito di una grave malattia, scoperta lo scorso agosto.

Sui social – il mese scorso – aveva condiviso il momento del suo ritorno in televisione, accolta dal conduttore di Rete 4 Mario Giordano. «3.1.24. Il giorno della ripartenza. Della nuova cura. Come se si cominciasse ora», si legge nella descrizione del post che la ritrae in sedia a rotelle, sorridente al fianco del collega. È stata la sua ultima volta in tv.

L’ultima foto pubblicata dalla giornalista risale a tre settimane fa, con la foto di un regalo ricevuto da un’amica: un quadro con dei fiori e il messaggio “non temere”. «E in queste due parole – commentava Dessì – ho capito che c'è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma "non temere", Carlotta».

(Unioneonline/v.f.)

