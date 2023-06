Troppe richieste per i pochi fondi messi a disposizione. È un gran successo “CagliarinBus”, l’iniziativa del comune di Cagliari per incentivare gli abbonamenti annuali ai mezzi pubblici con uno sconto del 90% che ne porta il prezzo a 30 euro. Ma bisogna metterci altri soldi, e non pochi.

Su 29mila richieste pervenute, sono state abilitate all’acquisto solo 6.680 pratiche (quelle effettuate entro il primo pomeriggio dell’1 giugno). E per ora non ci sono più soldi, gli 1,6 milioni di euro stanziati, provenienti da fondi Pon Metro 2014-2020 React Eu, sono finiti. Delle 6.680 richieste evase, 5.550 sono gli abbonamenti effettivamente acquistati, l’83% di chi ha fatto domanda.

Per accontentare gli oltre 22mila cittadini rimasti a bocca asciutta bisogna reperire altre risorse. Il comune, sempre attingendo agli stessi fondi, ha deciso di destinare all’iniziativa altri 2,2 milioni di euro.

Che «non riusciranno comunque a soddisfare tutte le richieste», fa sapere il comune, «per questo siamo impegnati a reperire ulteriori fondi».

L’amministrazione precisa che, in caso di accertamento di mancato utilizzo dell’abbonamento, si perderà il beneficio a favore dei richiedenti in attesa.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata