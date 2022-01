Un imprenditore commerciale è stato denunciato dalla Sezione vigilanza igiene del suolo della Polizia locale di Cagliari per il reato ambientale di abbandono di rifiuti.

Le indagini sono partite dopo una serie di segnalazioni arrivate da Sant’Elia e zone limitrofe, dove sono state ritrovate abbondanti quantità di rifiuti su più sterrati. L’ingente numero di sacchi di plastica neri, ben chiusi, tutti riconducibili a un’attività commerciale con somministrazione di alimenti e bevande, contenevano materiale non differenziato: confezioni di caffè linea bar, di latte, tazzine di carta per cappuccino e latte, bustine monouso di zucchero, bustine con palettine in legno, salviette da bar monouso, lattine di bibite, bottiglie di vetro di birra e liquore.



Al responsabile è stato intimato di procedere alla rimozione, mediante ditta autorizzata, di tutto il materiale e al suo successivo conferimento in discarica o altro centro di recupero.



Il reato di illecito abbandono di rifiuti prevede la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26mila euro.

(Unioneonline/s.s.)

