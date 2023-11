Centinaia di persone stese sulla spiaggia, mentre a decine si godevano il bagno a poca distanza dalla riva.

A Natale manca meno di un mese e mezzo, ma il Poetto di Cagliari continua a richiamare gente: dalla città e pure i croceristi che stamattina erano nel Capoluogo.

I pochi chioschi chiusi per ferie, dopo una stagione estiva estremamente impegnativa, non fanno la felicità dei concessionari che li gestiscono: chi ha aperto anche in questi giorni sta facendo affari d’oro, come dimostrano le sale ristorante affollate all’ora di pranzo.

Ma era imprevedibile una situazione meteorologica così, con punte di 25 gradi di massima che perdureranno fino a giovedì, mentre nel weekend le temperature scenderanno repentinamente e arriverà un po’ di pioggia: così prevedono i meteorologi.

Stamattina il Poetto non era certamente in versione estiva, anche se molte persone erano sdraiate in costume da bagno e altre il bagno lo facevano proprio. Un autunno quasi estivo continua a incoraggiare i tanti estimatori del principale litorale cagliaritano e lo farà ancora per un paio di giorni.

