Quasi tre incidenti al giorno (1008 in un anno). Otto mortali e 433 con feriti: metà delle vittime erano pedoni. Le violazioni del codice della strada, poi: i preavvisi per sanzioni legate ai divieti di sosta sono stati 59.154, ben 162 al giorno. E si aggiungono oltre 22mila verbali per altri articoli non rispettati.

Sono numeri del bilancio della polizia locale di Cagliari per l’anno 2022. Il numero di sinistri sulle strade del capoluogo ha fatto registrare un aumento rispetto ai due anni precedenti, ma con un trend nettamente inferiore a quello del periodo tra il 2015 e il 2109.

Tra gli altri c’è un dato, d’interesse. E riguarda la fascia d’età maggiormente coinvolta negli incidenti avvenuti in dodici mesi. Prevale nettamente quella che va dai 18 ai 24 anni, con 167 conducenti maschi e 35 donne. E le automobiliste (o, comunque, conducenti) di sesso femminile fanno registrare un numero di scontri nettamente inferiore a quello dei maschi.

Le tabelle della Municipale permettono di avere anche il quadro delle strade più pericolose per chi va a piedi. Il maggior numero di pedoni è stato travolto in via Dante e via Is Mirrionis (sei in ognuna). Quattro investiti si contano invece sia in via Santa Maria Chiara che in viale Marconi.

Diciotto in tutto i ciclisti protagonisti di incidenti, ma anche 22 con il monopattino.

