Sono in 160, praticamente tutti di età inferiore ai 30 anni, e arrivano da ogni parte del mondo per scambiarsi idee, conoscere la Sardegna e mettere in atto delle proposte progettuali innovative. Sono i delegati della venticinquesima edizione dell'International Summer Week, nata nel 1998 su idea dell'associazione sarda TDM 2000. Un evento che, negli anni, è diventato fra i principali eventi di turismo cooperativo giovanile e che si svolge a Cagliari ogni anno nella prima metà di agosto, con questa edizione dedicata al tema dell'imprenditoria sociale.

Le attività sono cominciate ieri sera e andranno avanti fino a giovedì prossimo, con anche 24 associazioni e organizzazioni operanti nei settori dell'imprenditoria sociale, della promozione della cittadinanza attiva e dell'educazione non formale.

L'attività. Stamattina, a Sa Manifattura, si è tenuta la cerimonia di apertura, alla presenza dei delegati ma anche di alcuni volontari che partecipano al progetto e di speaker dedicati fra cui il Capo Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, Michele Sciscioli. «Cagliari è al centro del Mediterraneo ed è una città inclusiva, che ci porta ad avere un arricchimento maggiore rispetto alle altre: come nuova classe dirigente politica il nostro volto deve essere rivolto verso la pace e il futuro», il messaggio ai delegati da parte di Marco Benucci, presidente del Consiglio Comunale. «Ci sono tantissime opportunità oggi per i ragazzi, anche col Governo e l'Unione Europea: spesso però non si conoscono, bisogna fare in modo che sappiano di queste attività per far sì che ottengano agevolazioni per entrare nel mercato del lavoro», ha aggiunto Gabriele Frongia, presidente dell'associazione TDM 2000.

