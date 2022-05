Inseguimento nella serata di ieri a Cagliari. In via Cadello gli agenti della Polizia locale hanno intimato l’alt a un motociclo ma il conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga. I poliziotti si sono mossi subito, standogli alle calcagna tra le vie di Pirri, in particolare tra via Santa Maria Chiara – imboccata contromano – e strade limitrofe. Momentaneamente lo hanno perso per poi rintracciarlo poco dopo nella sua casa di Monserrato. Il 23enne, è risultato, era senza patente in quanto mai conseguita e lo scooter, sprovvisto di assicurazione, era in realtà già sottoposto a sequestro. Il giovane è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre nella serata di ieri, gli agenti del nucleo pronto intervento della Polizia locale di Cagliari hanno effettuato vari posti di controllo in città. Tre persone sono state sorprese al volante senza patente e una di queste era già stata sanzionata per la stessa infrazione nel 2020: si tratta di un 41enne cagliaritano che verrà denunciato.

Tutti e tre i veicoli fermati erano senza copertura assicurativa e sono stati messi sotto sequestro.

