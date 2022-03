È finito alla casa circondariale di Uta il 22enne arrestato ieri a Cagliari dai carabinieri della sezione Radiomobile per maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari sono intervenuti nel pomeriggio nell’abitazione della madre del giovane a seguito di una segnalazione. La donna ha raccontato di aver avuto col figlio una violenta discussione e di averlo già querelato per fatti simili avvenuti l’anno scorso. Ispezionata la stanza del giovane, sono stati ritrovati due involucri contenenti stupefacente del tipo amfetamina per un peso complessivo di 8,3 grammi. In casa c’erano inoltre 1,28 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.

