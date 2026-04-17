Un tesoretto da 7,1 milioni. È quanto il Comune di Cagliari ha incassato dalle multe agli automobilisti nel 2025. Il dato emerge dalle elaborazioni di Facile.it sui dati Siope (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici).

Gli incassi complessivi dichiarati dai soli capoluoghi di provincia sardi ammontano a 11,2 milioni di euro, rispetto ai 7,5 del 2024: importo in aumento del 50% circa.

Cagliari, con i suoi oltre 7 milioni, guida la classifica con ampio vantaggio su Sassari (2,2 milioni di euro). Seguono Oristano (1,1 milioni), Nuoro (647mila euro) e Carbonia (242mila euro).

Anche considerando il rapporto tra cittadini e incassi Cagliari resta in vetta con una “multa pro capite” pari a 48 euro. Seguono Oristano (36), Nuoro (19), Sassari (18) e Carbonia (9).

Ampliando l’analisi ai piccoli Comuni, spicca il dato di Monastir: 4.718 abitanti e ben 2,9 milioni di euro incassati dalle multe, più di Sassari e Nuoro messe insieme. A Villasimius, 3,721 abitanti, sono quasi 428mila euro i soldi incassati dalle sanzioni. Sul terzo gradino del podio dei Comuni con meno di 5mila residenti c’è Castiadas, quasi 308mila euro.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata