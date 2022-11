Un ragazzo algerino, senza fissa dimora, di 19 anni è stato denunciato per aver schiaffeggiato una vedova 70enne in Piazza Matteotti a Cagliari. La donna, che è stata colpita senza motivo dall’aggressore e non ha riportato danni se non un grande spavento, ha riportato l’accaduto ai carabinieri di Monserrato.

Una foto dell’algerino è stata utilizzata dai militari per il riconoscimento fotografico e la donna ha confermato l’identità dell’assalitore.

Il 19enne non è nuovo a iniziative di questo tipo. È comparso qualche giorno fa sui social in un post di un autista del CTM che lo indicava come una persona violenta e molesta nei confronti dei passeggeri. Ha inoltre collezionato tre denunce a piede libero dai carabinieri di Cagliari, Quartu Sant’Elena e Villacidro ed è stato arrestato a Sassari dall’Arma locale per i suoi comportamenti violenti nei confronti dei passanti per strada.

L’algerino si trova attualmente nel carcere di Bancali.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata