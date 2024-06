Tra Cagliaritano e Sulcis attivati in pochi giorni tre “Codici Rossi”, ovvero l’intervento urgente delle forze dell'ordine per garantire protezione immediata alle donne vittime di violenza domestica e stalking.

Interessati tre Comuni: Serramanna, Guasila e Carbonia.

A Serramanna – spiega il Comando dei Carabinieri - i militari della locale stazione hanno denunciato un uomo di 52 anni per maltrattamenti in famiglia. «Le indagini hanno rivelato che l'uomo, dal 2020, avrebbe sottoposto la moglie convivente a minacce, vessazioni psicologiche e percosse, senza che queste ultime risultassero in referti medici», spiegano gli inquirenti.

In un'altra operazione a Guasila, i Carabinieri hanno denunciato un giovane di 28 anni dopo una querela sporta dalla sua ex convivente. «Le verifiche – proseguono gli investigatori - hanno evidenziato che, dal giugno 2023, l'uomo avrebbe attuato ripetute condotte vessatorie e maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della donna, culminati talvolta in aggressioni e percosse, anch'esse non refertate dai medici».

A Carbonia, infine, una donna ha denunciato il suo ex compagno per stalking.

«Dalle indagini – sottolineano i Carabinieri – è emerso che l'uomo, dal gennaio 2023, per futili motivi legati alla fine della loro relazione sentimentale, avrebbe posto in essere una serie di comportamenti persecutori. Questi comprendevano l'invio continuo di chiamate e messaggi diffamatori, nonché aggressioni verbali e fisiche, che hanno causato alla vittima uno stato di ansia e timore per la propria incolumità».

In questo caso dalla denuncia è scaturita un'ordinanza di misura cautelare: all’uomo – cui è stato anche imposto il braccialetto elettronico – è stato imposto il divieto di dimora nel comune di Carbonia e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna.

(Unioneonline)

