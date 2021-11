È stato trovato morto l’uomo che da questa mattina era dato per disperso a Sant’Anna Arresi. L’81enne era sceso dalla sua auto ed è stato trascinato via dall’acqua. La macchina era stata recuperata capovolta.

La vittima è Antonio Cinus, di Sant’Anna Arresi.

Per ore gli specialisti del Saf dei Vigili del fuoco lo hanno cercato perlustrando la zona insieme alla Protezione civile, ai volontari e ai carabinieri. Lo hanno trovato senza vita quasi al confine con il poligono di Capo Teulada.

ALTRE EMERGENZE – Intanto sono stati rintracciati e recuperati i quattro cacciatori dispersi a Sarroch. In salvo anche altri quattro che si erano rifugiati su un albero a Villa San Pietro, altri due che erano rimasti bloccati a bordo di un'auto e, infine, una ventina rimasti isolati in un agriturismo nella zona di Capoterra.

Altri cacciatori invece hanno preferito non spostarsi dai capanni e dai casolari dove avevano trovato rifugio, in attesa di un miglioramento delle condizioni del meteo.

Una vera e propria bomba d’acqua quella che si è abbattuta in queste ore nel sud Sardegna. Le aree più colpite sono quelle del Cagliaritano. A Pirri diverse strade sono state chiuse, il sindaco del capoluogo, Paolo Truzzu, ha emanato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura degli edifici scolastici di proprietà del Comune e della Città metropolitana nel territorio di Cagliari.

Sempre a Cagliari un muro perimetrale è crollato coinvolgendo quattro auto in via Palestrina. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.

"In città – sottolinea Truzzu – sono caduti 104 mm in 4 ore e avevamo una situazione di allerta gialla: forse sarebbe stato più opportuno un avviso di criticità superiore". "Sin da questa mattina abbiamo rinforzato gli interventi e nei giorni scorsi avevamo già svuotato le vasche di laminazione e pulito le caditoie nell'area di Pirri. Ma con 104mm in poche ore anche l'impianto di Terramaini non è riuscito a far defluire l'acqua e la rete idrica e fognaria sono andate in tilt e sono saltati i tombini, per questo evento eccezionale”.

“Per fortuna – conclude – oggi è domenica, il traffico di auto e persone era minore. Domani faremo verifiche anche negli impianti sportivi. Terremo chiusi inoltre i cimiteri e i parchi".

A causa dell’allagamento dei binari nella stazione di Cagliari è stata sospeso il collegamento ferroviario con Decimomannu. Otto i treni regionali coinvolti fino alle ore 16 e collegamenti garantiti con autobus sostitutivi.

STRADE CHIUSE – Intorno alle 17 è stata riaperta la 554 a Selargius, che era stata chiusa per allagamenti. E’ chiusa al traffico invece la Statale 195, in attesa che venga ripristinata dal personale di Anas.

A Santadi, frazione “Is Cattas”, lungo la provinciale 70 ha ceduto parte del manto stradale del piccolo ponte che collega Santadi con Teulada. La circolazione è stata deviata su strade secondarie.

Chiusura anche lungo la provinciale 18, al chilometro 23 in agro di Castiadas, a causa di una voragine.

Il crollo in via Palestrina (foto Vigili del fuoco)

SILIQUA – Una parte di un’abitazione di Siliqua è crollata, i residenti sono stati evacuati e spostati in una sistemazione di fortuna.

L'abitazione parzialmente crollata a Siliqua (Ansa)

BURCEI – Problemi anche a Burcei rimasta senza corrente elettrica e il comune ha inviato un avviso alla popolazione in cui sottolinea che è stato sollecitato l’intervento per la riparazione del guasto che copre l’intero comune. È questo uno degli effetti del maltempo non solo a Cagliari ma anche in provincia. A Muravera, vicino a Cala Pira, le case sono finite sott’acqua. I disagi e i danni per gli abitanti sono consistenti.

L’allerta meteo intanto è passata da giallo ad arancio a partire dal primo pomeriggio di oggi e fino alle 23.59 di domani per rischio idrogeologico; codice giallo per rischio idraulico su Iglesiente e Campidano; codice giallo per rischi idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro; codice arancio per rischio idrogeologico su Flumendosa-Flumineddu.

IL RITROVAMENTO DELLA VITTIMA A SANT'ANNA ARRESI:

Il luogo del ritrovamento

UN TUFFO IN VIA DANTE A CAGLIARI:

LE IMMAGINI DA POGGIO DEI PINI:

Le immagini da Poggio dei Pini

LE STRADE A PIRRI:

(Video di Matteo Pani e Adriana Piredda)

