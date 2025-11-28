Ancora un riconoscimento per due strutture sanitarie di Korian impegnate nella promozione della salute femminile. Fondazione Onda ETS, da vent’anni promotrice della medicina di genere a livello nazionale, ha assegnato anche per il biennio 2026-2027 il riconoscimento del Bollino Rosa alla Casa di Cura Sant’Elena di Quartu (che ha ottenuto due Bollini Rosa) e alla Casa di Cura San Salvatore (Cagliari), che si è aggiudicata (un Bollino Rosa).

«Il Bollino Rosa», si legge in un comunicato stampa, «è un riconoscimento biennale che Fondazione Onda ETS attribuisce dal 2007 agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche delle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri in ottica di genere. Gli ospedali premiati entrano a far parte di una rete virtuosa e istituzionalmente riconosciuta che favorisce l’accesso a iniziative di sensibilizzazione e percorsi dedicati, con l’obiettivo di promuovere una cultura della salute basata su consapevolezza e prossimità».

«Il lavoro fatto in queste 12 edizioni del Bollino Rosa», evidenzia Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS, «è importante per rinnovare la nostra attenzione nei confronti della salute orientata al genere femminile. Questo ampliamento della rete evidenzia il nostro impegno ventennale e quotidiano: la nostra missione è stimolare gli ospedali nell’adottare un approccio attento alle specifiche esigenze della donna in ogni fascia d’età e incoraggiare altresì le donne ad accedere a quelli che sono i percorsi di prevenzione, diagnosi e cura che gli ospedali del network offrono. Crediamo che alimentare la conoscenza e sviluppare consapevolezza – aggiunge Francesca Merzagora – siano passi cruciali per tutelare la propria salute e compiere scelte informate per preservarla. Per questa ragione, nel corso degli anni abbiamo organizzato numerose iniziative e progetti pensati per diffondere informazioni e promuovere su tutti i livelli una cultura della salute genere-specifica e soprattutto, rendere la salute delle donne una priorità condivisa e ben supportata».

Il riconoscimento assegnato alle strutture Korian di Cagliari conferma l’impegno del Gruppo nel rendere accessibili percorsi di cura personalizzati e multidisciplinari, con un’attenzione concreta alla prevenzione e alla salute femminile. «L’appartenenza al network Bollino Rosa», si legge ancora nella nota stampa, «consentirà di aderire alle iniziative nazionali promosse da Fondazione Onda ETS, come gli (H) Open Day, gli (H) Open Weekend e l’(H) Open Week, che offrono gratuitamente servizi clinici, informativi e di orientamento alla popolazione».

«Il riconoscimento del Bollino Rosa alle nostre strutture di Cagliari», commenta Laura Cinus, direttore Gestionale delle Case di Cura Korian Sardegna, «conferma la volontà di Korian di promuovere una visione della cura che valorizzi le differenze, ascolti i bisogni delle persone e favorisca l’accesso a servizi dedicati. La salute femminile rappresenta per noi un impegno concreto: un percorso che si costruisce ogni giorno attraverso prossimità, responsabilità e lavoro di rete».

Le informazioni sui servizi offerti dagli ospedali premiati, con sedi e modalità di accesso, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, che consente di orientarsi e scegliere consapevolmente il luogo di cura più adeguato.

