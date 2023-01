«La Barbagia non è un presepe e i black out sono inaccettabili».

Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia, interviene sui disagi provocati dal maltempo nel Nuorese.

“Non ci fosse stato il black out dell’anno scorso, forse sarebbe stato più comprensibile ma è passato un anno con rassicurazioni di tutti i tipi ed è accaduto nuovamente, negli stessi comuni della Barbagia? Non possiamo essere contenti che invece di 36 ore sia durato 24 ore – scrive in una nota -. Cittadini, anziani e fragili in primis, disperati, commercianti danneggiati, questo deve servire per intervenire in maniera strutturale affinché l’eccezionale non sia prevedibile ma una nevicata ordinaria, in comunità di montagna, come Aritzo, Belvì, Desulo, Tonara, Esterzili, diventi un incubo».

«Informerò il Governo e chi può avere voce in capitolo per porre tutti gli opportuni adempimenti per prevenire futuri e analoghi episodi» dichiara Deidda, che è anche presidente della IX Commissione della Camera dei Deputati.

