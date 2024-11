Sono già state portate al Centro traumatologico ortopedico di Iglesias, come disposto dall’autorità giudiziaria, le salme di Aurora Marcia e Riccardo Lai, i 17enni di Iglesias morti questa notte in un drammatico schianto sulla Statale 130, all’ingresso dell’abitato.

Per cause ancora da accertare, lo scooter Yamaha Booster 50 a bordo del quale viaggiavano i due giovani è andato a sbattere contro una Range Rover Evoque, condotta da un uomo di 32 anni di Gonnesa.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che nulla hanno però potuto fare per salvare i ragazzi: i 17enni sono morti sul colpo a causa dell’impatto.

Illesi il conducente della Range Rover, rimasto però sotto choc per quanto accaduto, e gli altri passeggeri a bordo dell’auto, che hanno rifiutato le cure mediche. Sul posto anche i vigili del fuoco.

I carabinieri della Stazione di Iglesias stanno procedendo nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici necessari.

IL CORDOGLIO – Profondo cordoglio a Iglesias per quanto accaduto, con la comunità locale ancora scossa e stretta nel dolore per la tragica scomparsa dei due giovani. Il sindaco ha già annunciato il lutto cittadino e la chiusura delle scuole nel giorno dei funerali. «Con profondo dolore – si legge in un post comparso sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale – il Sindaco di Iglesias, a nome dell'intera della comunità cittadina, esprime le più sentite condoglianze alle famiglie di Aurora Marcia e Riccardo Lai, i due giovani di 17 anni tragicamente scomparsi nell'incidente avvenuto questa notte sulla Strada Statale 130». «In segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite – prosegue il post – il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali, la cui data sarà comunicata appena possibile». «La comunità di Iglesias – la conclusione – si stringe attorno alle famiglie di Aurora e Riccardo, condividendo il loro immenso dolore e offrendo tutto il sostegno possibile in questo momento di profonda tristezza».

© Riproduzione riservata