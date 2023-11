Sono giovanissimi, e usano già internet tutti i giorni. In Sardegna, addirittura il 71% dei bambini e dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni, oltre sette su dieci, ne fa un utilizzo quotidiano. Un dato leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, che si attesta al 73%. È quanto emerge dalla quattordicesima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio, “Tempi digitali”, diffuso da Save the Children per la Giornata mondiale dell’Infanzia.

In particolare, l’attività preferita dagli adolescenti è quella della visione dei video, un hobby per l’84% di loro, superiore anche alla frequentazione dei social, che si ferma al 79%. Tra questi, crolla la popolarità di Facebook, soppiantato da Instagram, TikTok e Snapchat.

Molti utilizzano internet per i videogiochi (il 72,4%, ma più tra i ragazzi che tra le ragazze), mentre quasi tutti usano le app di messaggeria istantanea come WhatsApp e Telegram, addirittura il 93% dei teenager tra i 14 e i 17 anni.

Tra le nuove possibilità offerte dal web c’è anche l’informazione: il 28,5% dei giovani tra gli 11 e i 17 anni legge riviste e giornali online, ma il dato cresce escludendo la fascia tra gli 11 e i 13 anni di età. Preoccupante il dato relativo al cyberbullismo: il 13% dichiara di esserne vittima.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata