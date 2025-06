Incendio, di probabile natura accidentale, in un appartamento a Siniscola.

Sul posto la squadra 9A del distaccamento dei vigili del fuoco, intervenuta in località S'Erenargiu.

Nessuno è rimasto ferito, ma sono gravi i danni in tutta la zona giorno e in un soppalco in legno.

Sono intervenuti anche carabinieri e 118.

